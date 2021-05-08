Türkiye'nin gücüne güç katacak! Bir ilk oldu...

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08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:15:00

SİDA füze atışlarına hazır hale getirildi

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Üstün yetenekleriyle Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlayacak, ülkemizin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

- TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl üretim faaliyetlerine başladıklarını, prototipi tamamlayarak denize indirdiklerini ve yoğun test faaliyetlerine tabi tuttuklarını söyledi.

Uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen aracın test faaliyetlerini de başarılı şekilde tamamladığını aktaran Alanç, "Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı, önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız." diye konuştu.

Füze atışlarının tamamlanmasıyla aracın kullanıma sunulacağını vurgulayan Alanç, önceliğin Türk güvenlik kuvvetleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacağını bildirdi.

Seri üretime de hazır olduklarına dikkati çeken Alanç, "Seri üretim için altyapımız hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip, operasyona hazır hale getirebilecek kabiliyete sahibiz." dedi.

Bundan sonra da alternatif tasarımlar, farklı kabiliyette silahlı insansız deniz araçlarının üretimine başlayacaklarını belirten Alanç, istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım, tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının üretimine de hazır olduklarını dile getirdi.

- "MAVİ VATAN EMİN ELLERDE"

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun da iki deneyimli şirketin tecrübesini birleştirerek, mavi vatan sahasına yönelik bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapay zekadan yola çıkılarak projenin tasarlandığını ve üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Torun, deniz aracının bütün hareketlerini kontrol altına tutabilecek, uzaktan sevk ve idare edebilecek komuta kontrol sistemiyle seyir halinde olacağını bildirdi.

Savunma alanına önemli bir değer kazandırıldığını anlatan Torun, "Bu yıl içinde SİDA'yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun." dedi.

Ares ve Meteksan olarak farklı konseptlerde projenin devamını getireceklerini aktaran Torun, bunun için gerekli altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından taleplere göre farklı tasarımlarda üretim yapılabileceğini belirten Torun, "ULAQ serisinin ilk platformunu hayata geçirdik, bundan sonra da farklı kabiliyetlerde deniz aracı üretimlerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : roketsan mavi vatan meteksan erdal torun
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