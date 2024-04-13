Sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren artacak

Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren artacak.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de etkili olan yağış, pazartesi gününe kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yeni haftada etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Acar, "Cumartesi ve pazar günü yağışlı sistem yine Doğu Akdeniz'de, Güney Anadolu bölgesinde olduktan sonra önümüzdeki hafta başından itibaren yurdumuzu terk edecek. Sıcaklıklar bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti yurt genelinde yağışa rağmen. Ancak pazartesi gününden itibaren bu sıcaklıkların biraz daha artacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜK İLDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK



Kıyı Ege ve kıyı Akdeniz'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 5 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki haftanın nispeten yağışsız bir hafta olacağını belirten Acar, "Ciddi bir meteorolojik hadise beklemiyoruz önümüzdeki hafta. Çarşamba günü Ankara'da 28 derecelere kadar çıkacak, gündüz en yüksek sıcaklık olarak. İstanbul'da ve İzmir'de de yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.

"YAĞIŞSIZ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"



Sıcaklık İstanbul'da 25, İzmir'de 28 dereceye çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı da uyarıda bulundu.

"Önümüzdeki hafta ortasında Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda da dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz."