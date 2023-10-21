Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Samsun'da 26, İstanbul'da 25, İzmir'de 29, Antalya'da 27, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 19 derece civarına yükselecek.
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