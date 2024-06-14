Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul'da sağanak bekleniyor
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Türkiye'de sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de bu durum değişecek. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak. İstanbul'da ise şiddetli yağış bekleniyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklar da kavurmaya başladı. Yurt genelinde sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları halen Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Türkiye'de hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar batı kesimlerde azalacak; İstanbul'da ise cuma akşamı şiddetli yağış bekleniyor.
8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Yarın sıcaklık İstanbul ve Bursa'da 8 derece birden düşecek. Aynı gün İzmir de biraz serinleyecek. Bugün Trakya'da da şiddetli yağış bekleniyor. Hafta sonu Edirne ve Sakarya 37, Balıkesir 41, Eskişehir 38, Konya ve Kayseri 36, Sivas 32 derece olacak.