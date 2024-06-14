Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklar da kavurmaya başladı. Yurt genelinde sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları halen Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.



ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR



Türkiye'de hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar batı kesimlerde azalacak; İstanbul'da ise cuma akşamı şiddetli yağış bekleniyor.



8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK



Yarın sıcaklık İstanbul ve Bursa'da 8 derece birden düşecek. Aynı gün İzmir de biraz serinleyecek. Bugün Trakya'da da şiddetli yağış bekleniyor. Hafta sonu Edirne ve Sakarya 37, Balıkesir 41, Eskişehir 38, Konya ve Kayseri 36, Sivas 32 derece olacak.