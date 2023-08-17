Sıcak hava üzüm rekoltesini düşürdü

Önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, yüksek hava sıcaklıklarının üzüm rekoltesinde yüzde 20'lere kadar düşüşe neden olması bekleniyor. 150 bin dönümde bu sene 35 ila 40 bin ton arasında yaş üzüm rekoltesi beklediklerini dile getiren Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu , yıllık 9 bin ton kurutulmuş Kilis horoz karası üzüm üretildiğini, bunun 2 bin tonunun ihraç edildiğini kaydetti.





