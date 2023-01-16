Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak

Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 50 il için sis ve kar uyarısı yapıldı. Buna göre, bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Ege de ise sağanak yağış ve fırtına hakim olacak. İstanbul'a kar için ise tarih verildi. Uzmanlara göre, Türkiye'ye ilk olarak öncü bir soğuk hava dalgası gelecek. 24 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

NTV'de yer alan haberde megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A 26-28 OCAK'TA KAR YAĞABİLİR

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise; Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

"SOĞUK HAVA DALGASI GELECEK"

Hava Tahmin Uzmanı Kerem Ökten ise benzer bir mesaj paylaşarak, "Türkiye'ye ilk olarak öncü bir soğuk hava dalgası gelecek. Sonra Sibirya'dan çok güçlü bir sistem gelecek." dedi

METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -6°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI -8°C, 3°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -11°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 4°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -8°C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu