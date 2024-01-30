Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-21" operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

❌ Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,

❌ Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,

❌ Suç Gelirlerinin Aklanması ve

❌ Nitelikli Dolandırıcılık

suçlarına yönelik SAMSUN, ADANA, UŞAK... pic.twitter.com/dbGwxofLaD