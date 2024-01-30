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30 Ocak 2024 Salı 13:46:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 13:46:00

SİBERGÖZ-21 operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

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Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-21" operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-21" operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

Etiketler : operasyon sibergöz ali yerlikaya
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