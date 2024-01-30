SİBERGÖZ-21 operasyonunda 156 şüpheli yakalandı
Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-21" operasyonunda 156 şüpheli yakalandı
Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-21" operasyonunda 156 şüpheli yakalandı
❌ Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 30, 2024
❌ Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
❌ Suç Gelirlerinin Aklanması ve
❌ Nitelikli Dolandırıcılık
suçlarına yönelik SAMSUN, ADANA, UŞAK... pic.twitter.com/dbGwxofLaD
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