29 Ocak 2024 Pazartesi 18:26:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 18:26:00
Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “İnternet üzerinden ‘nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.”
Bakan Yerlikaya: 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-20" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.
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