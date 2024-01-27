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27 Ocak 2024 Cumartesi 08:11:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 08:11:00

Sibergöz-19 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik 10 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İstanbul ve Antalya'da kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 milyon lira, banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin liranın başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi."

Yerlikaya, "Sanal ortamda halkımızı dolandırmaya çalışanlar Sibergöz üzerinizde. Jandarmamız, polisimiz ensenizde, sizlere göz açtırmayacağız. Milletimizin duası sizinle siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya dolandırıcılık hırsızlık şüpheli operasyon
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