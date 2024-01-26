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SİBERGÖZ-16 Operasyonu'nda yeni gelişme... 35 kişi tutuklandı
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26 Ocak 2024 Cuma 21:32:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 21:32:00

SİBERGÖZ-16 Operasyonu'nda yeni gelişme... 35 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 gün önce 20 ilde Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” Operasyonlarında yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, 2 gün önce 20 ilde Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Etiketler : çocuk müstehcenliği sibergöz operasyonu eş zamanlı tutuklama
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