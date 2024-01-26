SİBERGÖZ-16 Operasyonu'nda yeni gelişme... 35 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 gün önce 20 ilde Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” Operasyonlarında yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Ali Yerlikaya, 2 gün önce 20 ilde Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
2️⃣0️⃣ ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında 3️⃣5️⃣ şüpheli Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2024
Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla Mücadele Etmeye Kararlıyız❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla... pic.twitter.com/gW05XCTVtZ
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