VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabine toplantısı başladı
"BTK ile YÖK arasındaki protokol istihdamı artırmak adına büyük faydalar sağlayacak"
Her şartta mal ve hizmet ihracatını artırmayı hedeflediklerini bildirdi
Yerli ve milli yapay zeka asistanı göreve hazır
İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde sağanak sonrası dere taşkınları yaşandı
IPARD-II kapsamında 282 projeye 768 milyon liralık kaynak temin edildiğini bildirdi
16 Ocak 2024 Salı 13:23:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 13:23:00

Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli şahısların farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerinin kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara 'hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği' yönünde aldatıcı bilgiler vererek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin lira mağdur ettikleri belirlendi."

Yerlikaya, operasyon kapsamında 51 şüphelinin yakalandığını, yapılan aramalar sonucunda bir ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirerek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Nitelikli dolandırıcılara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya sibergöz operasyonu dolandırıcı
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX