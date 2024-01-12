“Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
❌ Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2024
❌ Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
❌ Suç Gelirlerinin Aklanması ve
❌ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
suçlarına yönelik
1️⃣6️⃣ ilde eş... pic.twitter.com/y77wTSrkw1
Ayrıntılar geliyor...
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