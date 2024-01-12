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“Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı
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12 Ocak 2024 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 08:38:00

“Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya sübergöz operasyonu şüpheli
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