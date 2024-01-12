“Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

❌ Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,

❌ Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,

❌ Suç Gelirlerinin Aklanması ve

❌ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

suçlarına yönelik

1️⃣6️⃣ ilde eş... pic.twitter.com/y77wTSrkw1