Siber suçlara karşı eğitim

Bu kapsamda Türk Telekom Fen Lisesi, Şamran Anadolu Lisesi ile Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 910 öğrenciye yönelik 'Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi.

