19 Mart 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 18:00:00
Siber suçlara karşı eğitim
Van'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla SİBERAY programını uyguluyor.
Bu kapsamda Türk Telekom Fen Lisesi, Şamran Anadolu Lisesi ile Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 910 öğrenciye yönelik 'Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi.