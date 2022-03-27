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27 Mart 2022 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 15:11:00

SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı.

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor.

Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle süresi 24 aydan 29 aya uzatılan projeden bugüne kadar, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadın faydalandı.

Projenin faydalanıcısı annelere aylık 100 avro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 avro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yapıldı.

Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 avro ödendi.

Mevcut faydalanıcılar için 5 ay daha uzatıldı

Çocuğunun bakımı nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların kurumsal çocuk bakımı konusunda desteklenerek kayıtlı istihdama katılmaları, dönmeleri ya da istihdam piyasasında kalmalarını amaçlayan proje, halihazırdaki faydalanıcılar için 5 ay daha uzatıldı.

Uzatmayla birlikte projenin mevcut faydalanıcılarının hibe ödemesi alabilmesi için çocuklarını anaokuluna, gündüz bakımevine ya da kreşe düzenli göndermeye devam etmeleri, okul ödemelerini belirlenen banka üzerinden yapmaları ve diğer proje şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.

"Projenin bana ve çocuğuma katkısı son derece önemli"

Projenin faydalanıcısı annelerden Deniz Sarışın Gökkuş, AA muhabirine, projeden 2019'un kasım ayından bu yana yararlandığını belirtti.

Çalışma hayatında yer alabilmenin kendisi ve çocuğunun geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Gökkuş, şunları söyledi:

"Sigortalı çalışmanın bu denli önemli olduğu bir noktada, projenin bana ve dolayısıyla çocuğuma katkısı son derece önemli. Onun yaşına uygun şekilde eğitim alarak, mutlu bir ortamda kendini geliştirdiği bilinciyle ben de çalışabiliyorum. Eğer proje olmasaydı, çocuğuma istikrarlı bir kreş olanağı sağlayamayacaktım. İş hayatından vazgeçmek zorunda kalabilirdim."

Annelerden Berna Akdin de proje sayesinde çocuğunu eğitimli bakıcıların olduğu kreşe göndererek iş hayatına devam etme imkanı bulduğunu belirterek, "Proje hem benim iş hayatıma hem de çocuğumun gelişimine büyük katkı sağladı. İş hayatından kopma stresi yaşamadan çocuklarımızı emin ellere teslim edebiliyoruz. Proje, sağladığı destekle benim gibi yüzlerce annenin yüzünü güldürdü. Yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Etiketler : Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Berna Akdin Ankara Antalya Bursa Elazığ
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