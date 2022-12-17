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SGK: İlaç raporu süreleri uzatıldı
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17 Aralık 2022 Cumartesi 00:34:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 00:34:00

SGK: İlaç raporu süreleri uzatıldı

Kaynak: AA

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."

Etiketler : SGK ilaç raporu rapor süreleri
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