30 Mart 2023 Perşembe 21:59:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 21:59:00
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. SGK çalışanları Nisan Haziran dönemimde saat başına 54 TL fazla mesai ücreti alacak.
Ayrıntılar geliyor..
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