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30 Mart 2023 Perşembe 21:59:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 21:59:00

EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı

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EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. SGK çalışanları Nisan Haziran dönemimde saat başına 54 TL fazla mesai ücreti alacak.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : eyt son dakika sgk çalışma saatleri

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