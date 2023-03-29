29 Mart 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 17:24:00
SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek.
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek.
- SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek
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