Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular yarın başlıyor
Kaynak: AA
Yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesine yönelik başvurular, 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuruların alınmasına yarın başlanacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik takvimine göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvurabilecek.
Başvurular, bugünden itibaren 2 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Seninleyiz Türkiye" kampanyası
- Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti
- İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Ramazan hilali önce Büyük Okyanus'ta görülecek
- MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu
- Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor