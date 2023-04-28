Seyhan Nehri'nin "yeni gerdanlığı" Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak

Kentte 2016'da temeli atılan, çeşitli gerekçelerle yapımı bir süre aksayan ve ardından inşası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen köprüde çalışmalar tamamlandı.

Seyhan Nehri üzerinde 1669 metre uzunluğa sahip köprü, düzenlenecek törenle hizmete sunulacak.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan raylı sistemli köprü, 6 şeritli yoluyla kentin trafik yükünü rahatlatacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstasyon Meydanı'nın kendi siyasi tarihleri açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanı'mız, genel başkan olarak Adana'ya ilk geldiğinde yasaklıydı ve bu meydanda miting yaparken siyasi yasakları devam ediyordu." diyen Çelik, şöyle konuştu:

"O zaman burada bütün bir meydan siyasi yasaklarının kaldırılması ve başbakanlık yolunun açılması için büyük bir kenetlenme içerisindeydi. Daha sonraki zamanlarda Cumhurbaşkanı'mız bu meydanda çok büyük mitingler yaptı. Adanalılara hitap etti. Adanalılar Cumhurbaşkanı'mıza her zaman çok büyük bir teveccühle sevgilerini gösterdiler. Aslında bir bakıma demokrasi mücadelemizin tarihi parçasını oluşturan meydanlardan bir tanesindeyiz.

Cumhurbaşkanı'mız cuma günü yine bu meydanda bizlerle birlikte olacak. Saat 16.30 gibi burada bu büyük buluşma gerçekleşecek. Bütün Adanalıları İstasyon Meydanı'nda Cumhurbaşkanı'mızla buluşmaya davet ediyoruz."

DİĞER AÇILIŞLAR



Ömer Çelik, kentteki diğer açılışlarla ilgili de bilgi vererek, "Büyüklük ve içerik itibarıyla dünyanın en önemli müzelerinden olan ve daha önce 1. etabını açtığımız Adana Müzesi, Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla tamamlandı." dedi.

Kentte, hastane ve diğer eserlerin açılışının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdelerle gerçekleştirileceğini dile getiren Çelik, "Bir yandan da 14 Mayıs'a giderken demokrasi tarihimizin, demokrasi mücadelemizin önemli kilometre taşlarından birine imza atmış olacağız." diye konuştu.

İçerideki ve dışarıdaki tartışmaları izlediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Daha önceleri çeşitli kara propaganda merkezleri Cumhurbaşkanı'mızla ilgili olarak olumsuz yayınlar yaparken, bugün 'Erdoğan'ın kazanacağı kesin gözüküyor', 'Erdoğan seçimleri önde götürüyor', 'AK Parti önde', 'Cumhur İttifakı ileride' gibi yayınlara dönmeye başladılar. Bizim her zaman dikkat ettiğimiz bir şey vardır. O da şudur; tabii ki analizleri, siyasi yorumları, kamuoyu araştırmalarını takip ederiz ama bütün bunlara orta hakemin karar verirken yan hakeme baktığı kadar bakıyoruz. Esas baktığımız yer sahada ne yaptığımız, vatandaşımızla nasıl buluştuğumuz, vatandaşımızın teveccühünün nasıl olduğu, bizim vatandaşımızla kurduğumuz ilişkinin, kendilerine arz ettiğimiz konuların vatandaşımız tarafından nasıl değerlendirildiğidir. O bakımdan da hem Adana'mızda hem çeşitli illerdeki arkadaşlarımızla da sürekli olarak istişare ediyoruz. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na destek konusunda büyük bir teveccüh var."