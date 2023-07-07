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07 Temmuz 2023 Cuma 10:17:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 10:17:00

Seyahatsever projesi 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bak, projenin geçen yıl gençler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Bu proje gençler arasında önemli talep gördü. Biz de projeyi sürdürme kararı aldık. Bu yıl yine her ilde bir erkek bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkan sağlayacak. Biz bu ortamı hazırlamış oluyoruz. İstanbul'daki bu yurdumuz (Cevizlibağ) bayan misafirlerimizin kalacağı yurdumuz olacak. Yurtlarımızdan faydalanmak isteyenler öncelikle www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet adresinde ve bakanlığımızın 4440472 Alo GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırıyorlar."

Bakan Bak, gençlere konakladıkları illerde müze kartı da vereceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimiz başvurdukları sürede istedikleri gibi yurtlarda kalacak. Gençlerimiz şehirleri görsün, daha iyi tanısın, bütçelerine katkı olsun istedik. Gençlerimize müze kartı da vereceğiz. Oradaki önemli yerleri ziyaret etmiş olacaklar. Gençlerimizin ülkemizin bütün değerlerini, kültürünü görmesini arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi yurtlar kurumumuzun 800'ün üzerinde yurduyla gençlerimize hizmet veriyoruz. Seyahatsever projesini 10 Temmuz'da başlatıyoruz. 27 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ülkemizin güzel yerlerini dolaşmalarını arzu ediyoruz. Gençler en büyük kaynağımız. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir edeceğiz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz."

Etiketler : osman aşkın bak seyahatsever proje
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