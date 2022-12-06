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06 Aralık 2022 Salı 13:56:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 13:56:00

Sevim Alan: Bizim yaptığımız güzellik terapisi

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Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciriyle tanınan iş insanı Sevim Alan, “Güzellik merkezlerimizde yaptığımız işlem sadece kadınları güzelleştirmek değil. Bizim yaptığımız bir anlamda güzellik terapisi. Kadınları hem güzelleştiriyor hem iyileştiriyoruz” dedi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kendi adını taşıyan güzellik merkezleri ile faaliyet gösteren ünlü iş kadını Sevim Alan, başarısının sırrını açıkladı. Bir yıl gibi kısa bir sürede 49 şubeye ulaşan, müşterileri arasında sanatçılardan cemiyet hayatının ünlü isimlerine kadar birçok isim olan Alan, "Bizim sırrımız alanında uzman ekip, konforlu merkezler, en son teknoloji ve daha da önemlisi samimiyet. Biz sadece insanları güzelleştirmiyoruz, aynı zamanda onlara iyileştiriyoruz" diyor.

TÜM KADINLAR GÜZELDİR

Ünlü iş kadını, güzellik merkezlerini terapi merkezlerine benzetiyor: "Merkezlerimizde yaptığımız işlemlerle kadınlarımızın içlerindeki güzellikleri ortaya çıkarıyoruz. Çünkü tüm kadınların güzel olduğunu biliyoruz. Bunu kendileri de keşfettiklerinde müthiş bir özgüvene kavuşuyorlar. Onları güzelleştirirken bir yandan da günümüzün en büyük sorunlarından biri olan streslerini atmalarına, sorunlarından uzaklaşıp nefes almalarına vesile oluyoruz."

GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ TÜRKİYE

İş hayatındaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Sevim Alan, kadınların hayatlarına dokunacak tüm faaliyetlere öncülük etmeye de devam edeceklerini açıkladı: "Kadınlar bir toplumun temel taşıdır. Kadınlar içlerindeki gücü keşfetmeliler. Bu anlamda yapılacak tüm faaliyetler için gönüllüyüm. Kendi adıma kadın temalı tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olmaya çalışıyor, bazılarına öncülük ediyorum. Bundan sonra da bunu devam ettireceğim. Türkiye'mizin güçlü kadınlarla daha güçlü olacağına inanıyorum."

Etiketler : iş kadını sevim alan güzellik merkezi
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