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12 Haziran 2024 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 07:00:00

Sevgileri kanseri yendi

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58 yaşındaki Ertan Güral mide kanserini eşinin sevgi ve ilgisi sayesinde yendi.

Kısa süre sonra da 50 yaşındaki eşi Ayten Güral aynı hastalığın pençesine yakalandığında yine ilaçları sevgileri oldu.

MORALİNİ YÜKSEK TUTTU

Antalya Kemer ilçesinde yaşayan 22 yıllık evli Ayten ve Ertan Güral, hayatlarının en zor dönemlerini birbirlerine olan bağları ve sevgileriyle aştı. İki çocuk babası 58 yaşındaki Ertan Güral, 2019 Haziran'da 3'üncü evre mide kanserine yakalandı. Ayten Güral, manevi desteğiyle eşine moral verip, süreci atlatmalarına yardımcı oldu. Ertan Güral, 2021'de mide kanserini yendi.

YENİ HAYATA 'MERHABA'

Güral ailesi, durumun mutluluğunu yaşarken, kısa süre sonra da Ayten Güral'a yumurtalık kanseri teşhisi koyuldu. Ertan Güral, hastalığında yanında olan eşini, bu süreçte yalnız bırakmadı. 50 yaşındaki Ayten Güral, kemoterapi döneminde moral motivasyonla kanseri yendi. Güral çifti sevgileriyle kansere meydan okuyup yeni hayatlarına 'merhaba' dedi.

Etiketler : kanser sevgi tedavi
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