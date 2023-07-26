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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:31:00

Sevgi Tırı'nda göz taraması

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Tırda konteyner kentte kalan 7-13 yaş arası çocuklar göz taramasından geçirildi.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Türk Kızılay koordinesinde oluşturulan "Sevgi ve Sağlık Tırı" 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'a gitti. Tırda konteyner kentte kalan 7-13 yaş arası çocuklar göz taramasından geçirildi.

Etiketler : Sevgi Tırı Muş Valiliği Muş Alparslan Üniversitesi
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