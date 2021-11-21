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21 Kasım 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 19:00:00

Sevgi kuşağı

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Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerden örnek eylem! Osmaniye Gençlik Merkezi'ndeki gençler, derslerinden arda kalan zamanlarını yaşlı ve kimsesiz kişiler için harcıyor. Onların evlerini temizliyor, odunlarını kırıp sobalarını yakıyor, kapı ve pencerelerini tamir ediyor.

3 YILDIR KAPI KAPI DOLAŞIYORLAR

Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, "Yüzünüzdeki Güzel Bir Tebessüm Bizler İçin Yeterli" projesi kapsamında 3 yıldır adeta "kimsesizlerin kimsesi" oluyor. Gençler, belirledikleri ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişileri ziyaret ederek evlerindeki eksikleri tespit ediyor.

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLABİLMEK

Kapı, pencere ve mobilyaları tamir eden gençler, yaşlıların odunlarını kırıyor, sobalarını kuruyor ve evlerini temizleyerek yemeklerini pişiriyor. Haftada 5 yaşlı ve kimsesizin evini ziyaret edip yardımcı olan 15 genç, "Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Onların bir tebessümü bizlere yetiyor" diyor.

Fatma Nur Akarca, kış aylarında yaşlıların evlerinde rahat etmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Bilgehan Üstünel evlerine gittikleri insanların dört gözle kendilerini beklediğini anlatarak yaşlılara karşılıksız yardım etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

79 yaşındaki Emine Kara, evini ziyaret ederek işlerini yapan gençler sayesinde yüzünün güldüğünü ifade etti.

Hürü Hörük "Gençler evimize gelerek sobamızı kurdular, çamaşırı yıkadılar, temizlik yaptılar. Kapı ve pencerenin eskiyen kollarının yerine yenisini taktılar, tamirat yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Etiketler : gençler z kuşağı kimsesiz yaşlı ihtiyaç sahibi yardım
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