24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran açıklamalarda bulunarak, "AK Parti'nin gücü, sürekli olarak millete, seçmene ulaşabilmesindedir. Sürekli onların isteklerine ve taleplerine cevap üretebilmesindedir." ifadelerine yer verdi.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"AK Parti'nin gücü, sürekli olarak millete, seçmene ulaşabilmesindedir. Sürekli onların isteklerine ve taleplerine cevap üretebilmesindedir"

''AK Parti'nin gücü, sürekli olarak millete, seçmene ulaşabilmesindedir. Sürekli onların isteklerine ve taleplerine cevap üretebilmesindedir. Aynı zamanda milletin değerlerini modern dünya ile bir araya getirerek cevaplar üretmesidir. Bu dinamizm bu hız ve adaprasyon kabiliyeti AK Parti'nin çok önemli bir özellidiğir. Türkiye'de 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde uyguladığı ekonomi politikası Batı ile ilişkiler anlamında baktığımız ile 15 Temmuz 2015'ten sonraki AK Parti arasında farklar var. Dünyadaki şartlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedir diye baktığınızda AK Parti kendisini adapte edebilen bir parti. Bütün bu dinamizmin sebebi ve güçlü bir liderin siyasi dehasıyla AK Parti başarısını ortaya koyabiliyor. Yeni bir yerel seçimle karşı karşıyayız. 2023 seçimlerinden yeni çıktık. Kolay giden bir seçim değildi. Ekonomi açısından baktığımızda sıkıntılar olan bir dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hepsinin birleşmiş olmasına rağmen %52 oy alarak çıkmasını bildi. Yeni seçimler için AK Parti kendi adaylarını belirlemeye başladı. 'Türkiye Yüzyılı' kavramıyla ortaya yeni bir hedef koyması AK Parti'nin kendisini yenileyebilme özelliklerinden bir tanesidir.''

"Dünyanın gözü önünde, dünyanın en büyük gücü olan ABD'nin uçak gemilerinin gözetiminde çocukların öldürülmesinden bahsediyoruz. Bütün Batı değerleri ayaklar altına alınarak Harvard rektörü zorla istifa ettirildi"

''Bütün değerleri ayaklar altına alan kirli bir katliam var. İnsanlar siviller ve öldürülüyorlar. Bu dünyanın gözü önünde oluyor. Dünyanın gözü önünde, dünyanın en büyük gücü olan ABD'nin uçak gemilerinin gözetiminde çocukların öldürülmesinden bahsediyoruz. Bunun ne kadar büyük bir etkide olacağını Batı farketmiş durumda değil. Bütün Batı değerleri ayaklar altına alınarak Harvard rektörü zorla istifa ettirildi. Özgür olması beklenen bir üniversitede 'Siyahi' rektörün zenci olarak aşağılayıp, hakaretlere uğratarak canına okudular. O insan istifa etmek zorunda kaldı. Ne yaptı? 'Soykırım uygulanıyor' ya da 'İsrail terör devleti' mi dedi? Hayır. Okulun Filistin lehine gösteri yapmasına izin verdi. Nerede kaldı özgürlük? ''

"AK Parti, kendine has bir parti. Türk siyasi hayatına baktığımızda, AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ölçeğinde siyasette başarı göstermiş bir parti göremeyiz"

''AK Parti nedir, nereden geldi, ben nasıl görüyorum? AK Parti, kendine has bir parti. Türk siyasi hayatına baktığımızda, AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ölçeğinde siyasette başarı göstermiş bir parti göremeyiz. Demokratik seçimlerle 25 yıl boyunca birçok noktada Türkiye'yi dönüştüren kesintisiz iktidarı ortaya koyuyor. Belli aralıklarla çıkan tartışmaların ve sonucunda tekrar ona dönülmesinin sebebi AK Parti'nin muktedir bir parti olmasıdır. Diğer sebebi Türkiye'de halkın tercihi ile seçilen siyasi parti ve onun liderinin Türkiye'yi birçok farklı noktaya getirebilecek gücü elde etmiş olmasıdır.''