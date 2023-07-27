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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:46:00

Set arası İstanbul kaçamağı

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'Zeytin Ağacı' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, Etiler'de objektiflere yakalandı.

'Zeytin Ağacı' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, Etiler'de objektiflere yakalandı. Büyüküstün, dizi ekibiyle birlikte yemek yediklerini açıkladı. Oyuncu, İngilizce "Anlamak istiyorum" dediği videonun çok konuşulmasıyla ilgili ise, "Söyleyeceğim şeyi söyledim zaten" deyip gülümsedi.

Etiketler : Set arası İstanbul kaçamağı Zeytin Ağacı Tuba Büyüküstün
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