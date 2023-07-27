Set arası İstanbul kaçamağı

'Zeytin Ağacı' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, Etiler'de objektiflere yakalandı. Büyüküstün, dizi ekibiyle birlikte yemek yediklerini açıkladı. Oyuncu, İngilizce "Anlamak istiyorum" dediği videonun çok konuşulmasıyla ilgili ise, "Söyleyeceğim şeyi söyledim zaten" deyip gülümsedi.