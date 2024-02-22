"Ses kayıtları var" dedi: CHP'de rüşvet skandalı!

CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste seçimleri kaybetmesinin ardından yapılan genel kurultayda Özgür Özel genel başkanlık koltuğunu devralmıştı.

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.

"GENEL BAŞKANI YUHLATANLAR VAR!"

Ferihan Karasu şu sözlerle iddia etti:

"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var."

"300 BİN LİRALIK RÜŞVET!"

"Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim."

"BELGELER ELİMDE"

"Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün." ifadelerini kullandı.