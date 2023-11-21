Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümden kıl payı kurtuldu.
Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesinde meydana gelen olayda seyir halindeki servis minibüsü, işçi indirdiği esnada alev topuna döndü.
Diğer yolcular can havliyle kendini dışarı atarken 112 Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç hurdaya döndü. İşçilerin yara almaması büyük faciayı önledi.
Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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