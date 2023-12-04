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04 Aralık 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 08:30:00

Serveti saymakla bitmiyor... Seçil Erzan'ın çantacısı emlak kralı çıktı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Seçil Erzan'ın çantacısı olan ve bir işte çalışmayan Ali Yörük'ün malvarlığı ortaya çıktı. Ali Yörük'le eşinin üzerine kayıtlı 5 ev, 13 arsa, 7 tarla ve bir de depolu işyeri olduğu öğrenildi.

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdiresiyken 'gizli fon' yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek futbol dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra köylülerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran 'Seçil Erzan' soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı.

Erzan'ın çantacısı olan ve milyonlarca doları taşıdığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıkan Ali Yörük ve eşi Aslı Yörük'ün malvarlığı dudak uçuklattı. Maliye Bakanlığı sorgulamasına göre Ali Yörük'ün Tekirdağ Çorlu'da biri dubleks 3 ev, bir depolu işyeri, Ergene'de 2 tarla, Hayrabolu'da da 8 arsasının olduğu öğrenildi.

Mahkemeye ulaşan evraklarda ise Ali Yörük'ün yöneticisi veya ortaklığı bulunan bir şirket olmadığı görüldü. Ali Yörük'ün eşi Aslı Yörük adına da kayıtlı çok sayıda gayrimenkul çıktı. Aslı Yörük adına kayıtlı olan gayrimenkul listesi şöyle: "Tekirdağ Çorlu'da 2 ev, Kapaklı'da arsa, Ergene'de arsa ve tarla, Hayrabolu'da 3 arsa ve 4 tarla."

Ali Yörük'ün Bulgaristan'a 4 yılda 86 kez; Atilla Yörük'ün de 43 defa giriş-çıkış yaptığı tespit edilmişti. Yanlarında Adem Aksaka'nın da olduğu görülmüştü.

KARDEŞİ ARABAYA YATIRIM YAPMIŞ

Ali Yörük'le birlikte defalarca kez Bulgaristan'a giriş-çıkış yapan kardeşi Atilla Yörük'ün bu yıl içinde 2 otomobil aldığı saptandı. Ali Yörük'ün ayrıca Keşan'da iki katlı dubleks dairesi ve arsası, Hayrabolu'da da bir adet arsası var. Yörük kardeşlerle birlikte Bulgaristan'a defalarca kez giden şüphelilerden Adem Aksaka'nın da 2023 model iki araç satın aldığı dikkatlerden kaçmadı.

5 MİLYON TL'LİK SENETLE İCRA TAKİBİ

Soruşturma dosyasının en ilginç olaylarından biri de Ali Yörük'ün Seçil Erzan'a icra takibi göndermesi oldu. 5 milyon TL'lik icra senedinin gönderilme tarihinin Erzan'ın tutuklandığı tarihten üç gün sonra olduğu öğrenildi.

'ACELE DEYİP İMZA ATTIRDI'

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın Erzan'ın başında olduğu banka şubesinden çektiği yüklü miktardaki dövizi Ali Yörek'e verdiği anlara ait görüntüden gözüken operasyon müdürü Asiye Öztürk, o günü anlattı. Seçil Erzan'ın olay günü aceleci bir tavırla geldiğini söyleyen Öztürk, şöyle devam etti: "Bugüne kadar içeriğini bilmediğim 4-5 belge imzaladım. Çünkü Seçil müdür 'Asiye şunları imzala, acil müşteriye vereceğim' demişti. O esnada zaten Seçil müdürün masası çok karışıktı ve bilgisayar ekranında görüntüler mevcuttu. Ben de işin acil ve önemli olduğunu düşünerek bilmediğim belgeleri imzaladım."

Etiketler : seçil erzan ali yörük gizli fon ara turan
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