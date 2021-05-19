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19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00:00

Seri üretimden çıkan AKINCI S-1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı

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Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu. Müjdeli haberi Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk AKINCI TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar müjdeli ve gururlu haberi şu ifadelerle paylaştı:

Etiketler : bayraktar akıncı test uçuşu
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