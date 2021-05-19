Seri üretimden çıkan AKINCI S-1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı
Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu. Müjdeli haberi Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.
BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk AKINCI TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bayraktar müjdeli ve gururlu haberi şu ifadelerle paylaştı:
#19MAYIS ruhuyla...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 19, 2021
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/tVWqkJSpTu
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