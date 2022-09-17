VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi
KPSS bugün yapılacak
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Şentop'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Düğün evinde dağıtılan yemekten 14 kişi zehirlendi
Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
MSB, İstanbul'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı
'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca davranışı şoke edici'
İkinci el oto satışında yeni karar
Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında
Almanya, Rosneft Almanya'ya kayyum atadı
MS HASTALARININ DÜŞMANI: TUZ VE SİGARA
Gerçek delibal boğazda yanma hissi yapar
Beslenme çantasında badem, fındık ve ceviz olmalı
17 Eylül 2022 Cumartesi 23:33:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 23:33:00

Şentop'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 61. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin geleceği için hayaller kuran, çok çalışan ve üreten bu mümtaz isimlerin tek gayelerinin devletin ve milletin ebedi saadeti olduğunu belirtti.

İnançlarının ve sözü sahibine teslim etmelerinin bedelinin ise "öteden beri milletçe kalkınmanın düşmanı kesilenler" tarafından canlarıyla ödetildiğini aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"16-17 Eylül 1961'de Yassıada'da idam edilen üç beden değil, topyekun milletimizin iradesi, fikri, sesi ve sözüydü. Demokrasimizin kara lekesi 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra haksızlık ve hukuksuzluk zemininde ilerleyen ve millet iradesini yok sayan süreç sadece o günlerle sınırlı kalmayıp, ülkemizin geleceğini de şekillendirmeyi ve ipotek altına almayı amaçlayan bir zihniyetin ürünüydü. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' şiarıyla kurulan devletimize bu kara lekeyi çalmaya çalışanlar milletimizin vicdanında ve tarih mahkemesinde ilelebet mahkum olacaktır."

Milletin istikbaline kasteden zihniyete karşı olayların, tarihin ve isimlerin hatırlanmasından, anılmasından rahatsız olan bir anlayışın zaman zaman kendini ortaya çıkarmaya çalıştığını belirten Şentop, hakikatin unutulmasının istendiğini, unutulan her ihanetin tekrarlanacağı tehlikesini, milletin çok iyi bildiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"17 Eylül'ün isyanı ve kederi, 15 Temmuz'un gür sedasına bu bilinçle ve inançla dönüşmüştür. 23 Haziran 2020 tarihinde, TBMM'de tarihi bir karar alınmıştır. Evrensel hukuk prensiplerine ve Anayasa hükümlerine açıkça aykırı olarak, milletten aldığı bir yetki bulunmaksızın yargı erkini kullanan Yüksek Adalet Divanı'nın kararlarının yok sayılması için, ilk imza şahsıma ait olmak üzere, hazırladığımız yasa teklifi milletvekillerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu sözde mahkeme fiiline ortak olan herkes ihanetleri ve zulümleriyle tarihin en karanlık sayfalarında yerlerini almışlardır.

Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve millet iradesi yolunda eşsiz mücadeleleri ve aziz hatıraları, milletimizin yüreğinde ve hayır dualarında tertemiz bir şekilde yaşayacaktır. Hüznümüz ve hürmetimizle; Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı, minnetle ve rahmetle yad ediyorum."

Etiketler : Mustafa Şentop Adnan Menderes sosyal medya
Çocuklarla ‘Memleketim'

Çocuklarla ‘Memleketim'
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Karadeniz romantizmi

Karadeniz romantizmi
'O Kız' heyecanı

'O Kız' heyecanı
Venedik hatırası

Venedik hatırası
İlk konser heyecanı

İlk konser heyecanı
Ekimde düğün var

Ekimde düğün var
‘Duy Beni'de yaprak dökümü

‘Duy Beni'de yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes