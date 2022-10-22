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22 Ekim 2022 Cumartesi 00:27:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 00:27:00

Şentop, Tekirdağ'da sporcu misafirhanesinin açılışını yaptı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye özellikle son 20 yılda artırdığı spor altyapısıyla spor dallarında ve sporcuların başarılarında ciddi bir ivme kazanmamıza vesile oldu. Olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı söyleten, bayrağımızı gökyüzüne çektiren sporcularımız, sayısız başarılara imza atan kardeşlerimiz var" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesinin açılışında, tesise ismi verilen Yaşar Kaptan Çebi'nin Tekirdağ'da çok sayıda hayır işlerinde bulunduğunu söyledi.

Misafirhanenin özelliklerine değinen Şentop, "Burası toplam 1290 metrekare inşaat alanına yapıldı. Birçok imkanı olan misafirhanemiz engelli sporcular için de erişime uygun olarak hazırlandı. Sporcularımızın rahat edebilmesi için her şey düşünülmüş. Süleymanpaşa Belediyemiz yerel bir yönetimin yapacağı en önemli hizmetlerden olan gençlere, spor tesisi, sporla ilgili sosyal ortamlar hazırlamayı, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak yerine getirmektedir." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin son yıllarda spor tesisleri ve çeşitliliği bakımından yükselen bir ivmeye sahip olduğunu, özellikle milli spor güreşte, okçulukta, voleybolda, yüzmede, Türkiye'nin ismini dünya çapında duyuran kız ve erkek sporcuların yetiştiğini anlattı.

Teknolojiyle sporcuların artık kendilerini daha da iyi geliştirebildiklerine işaret eden Şentop, "Bizler spor tesislerinden, bu tür imkanlardan mahrumduk. Toprak sahalarda top oynayan sporcularımız, modern çim sahalarda, antrenman yapmaya başlayınca Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler almaya başladılar." ifadelerini kullandı.

"TESİSLER, PARKURLAR, STATLAR İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şentop, Türkiye'de yaşanan gelişmelerden bahsederek, şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle son 20 yılda artırdığı spor altyapısıyla spor dallarında ve sporcuların başarılarında ciddi bir ivme kazanmamıza vesile oldu. Olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı söyleten, bayrağımızı gökyüzüne çektiren sporcularımız sayısız başarılara imza atan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize imkan sağlamamız, daha fazla fırsatlar vermemiz icap ediyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, şehrinde sporcularımıza, sporseverlere, sadece keyifli zaman geçirmek isteyenlere ya da sağlıklı olmak için spor yapan bütün herkese tesisler, parkurlar, statlar inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni yeni spor sahaları açmaya devam edeceğiz. Spor; iyi ve güzel dostluklar, heyecan, rekabet ve sağlıklı iletişim demektir."

Sporun, bir eğlencenin, alelade bir meşgalenin ötesinde düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı döneminde spor kulüplerimizin aldığı rolün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Birçok sporcumuzun işgal kuvvetlerine karşı kazanılan zaferlerde halkımıza nasıl moral verdiğini biliyoruz. Spor sahalarında verilen mücadeleler halkımızın mutluluğuna, moralinin artmasına vesile oluyordu. Atletizmle daha 1906 yılında başarı sağlayan Osmanlı'ya ilk madalyayı getiren Yorgo Alibrantis 29 Türkiye rekorunun sahibi, çok iyi koştuğu için soyadı kanununun çıkmasının ardından kendisine dönemin Meclis Başkanı Kazım Özalp tarafından Koşalay soyadı verilen Ömer Besin. Yurt dışına transfer olan ilk Türk futbolcusu Bekir Refet. Güreşte dünyanın en iyisi unvanını alan Hamza Yerlikaya, uzun yıllar NBA'de attığı her basketle ülkemizin en iyi şekilde tanıtımını yapan Hidayet Türkoğlu, Naim Süleymanoğlu, Rıza Kayaalp ve daha ismini saymakla bitiremeyeceğimiz nice sporcumuzun ülkemizin tanıtımına yapmış olduğu katkıları çok büyüktür."

Şentop, sporun, sanatın, sinemanın bugünün dünyasında, özellikle son yıllarda ülkelerin, şehirlerin tanıtımında etkili bir araç olurken, aynı zamanda hegemonya kurmak için de kullanılır hale geldiğini anlatarak, "1980'lerin sonunda, soft power, yumuşak güç olarak bir teori ortaya atıldı. Yani bir devletin, diğer devletlere savaşmadan istediğini yaptırabilmesi, insanların zihinlerini ve kalplerini başka araçlarla kazanması diyebiliriz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri akla gelebilir. Harry Potter gibi çeşitli dizi filmlerle ciddi anlamda bir kültür ihracı yapmaktadır. Konuşmalarımızda sık sık dünyadaki güç dengelerin değiştiğinden yeni bir düzen kurulduğundan kurulmaya başlandığından bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Japonya'nın birçok sinema ve Anime karakteriyle kültürel tanınırlığını artırmaya başladığının görüldüğünü dile getiren Şentop, "Ülkemizin hiçbir zaman hegemonya kurmak gibi bir derdi olmadı, olamaz. Kadim bir geçmişe sahip büyük bir medeniyetin varisleri olan bizler, bu değişen dünya düzeninde de yer almanız gerekiyor." dedi.

Etiketler : Şentop Türkiye Tekirdağ
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