Şentop: EYT düzenlemesinin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını söyledi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
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