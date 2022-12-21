Şentop: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir

Şentop: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü nedeniyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen ana program ve konsere katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) organize edilen programa, Şentop ve beraberindeki heyetin yanı sıra, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Kuzey Makedonyalı bakan ve milletvekilleri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, MATÜSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şentop, buradaki konuşmasında, dünyanın her yerindeki kardeşlerinin ve soydaşlarının neşesiyle neşelenen, derdiyle dertlenen, mazlumların hür ve güçlü sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını, muhabbetlerini ve tebriklerini ilettiğini ifade etti.

Şentop, 2007'den beri 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarının başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı MATÜSİTEB, TİKA ve katkı verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya Başbakanı değerli dostum Dimitar Kovaçevski'ye, Türk toplumunun bu önemli gününe katılımları için teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman çok kültürlü, çok dilli toplumun barış ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük bir gayret göstermiştir. Biz de 2007'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen MATÜSİTEB'in düzenlediği bu programlara katılmaya gayret gösteriyoruz. Sevinciniz sevincimizdir, coşkunuz coşkumuzdur."

Buraya yalnız gelmediğini, beraberinde farklı siyasi partilerden milletvekili arkadaşlarının da olduğunu söyleyen Şentop, "Kuzey Makedonya gibi dost ve kardeş ülke olduğu zaman, burada yaşayan soydaşlarımız, Türk kardeşlerimiz olduğu zaman Türkiye'de bütün siyasi partiler görüş ayrılıklarını bir kenara bırakırlar, bir olurlar ve buraya birlikte gelip 85 milyonun selamını, muhabbetini iletmek için sizleri selamlıyorlar." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'da yaşayan kardeşleriyle bugün bir bayram coşkusuyla Türkçe Eğitim Günü'nü kutladıklarını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bizler, dili olmayanın milleti olmayacağını biliriz. Türkçe bizim için sadece bir lisan değildir. Türkçe bakmanın, hissetmenin, Türkçe düşünmenin, aksiyon almanın, Türkçe yaşamanın ve Türkçe bir duruşun ifadesidir. Dolayısıyla adeta, millet olmamızın tapusu, güzel dilimiz Türkçemiz. Aynı hayalleri kurarız Türkçemizle. Barış içinde yaşamanın, kesrette vahdetin önemini anlatır Türkçemiz. Bizleri aynı sevinçte buluşturan da kadirşinas dilimiz Türkçedir. Bizlere merhameti, muhabbeti öğreten de yaşatan da kalplerimizi aynı istikametlere döndüren de ana dilimiz Türkçedir."

Dile sahip çıkmanın, vatana, medeniyete, ahlaka ve imana sahip çıkmak anlamına geldiğini söyleyen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim medeniyetimiz ahlak, adalet, muhabbet, fedakarlık medeniyetidir. Bizlere, kendimiz için değil, kişisel çıkarlarımız için değil, milletimiz için şevk ile çalışmayı öğütler. Bizim medeniyetimiz; insan, iman ve ahlak sütunları üzerinde yükselir. İnsanı ve mekanı, maddi ve manevi olarak inşa ve imar eder. Dilimiz; tarihimiz, ahlak, iman ve medeniyetimizin en mütemmim cüzüdür. Dilimizin korunması tarihimizin, ahlakımızın, imanımızın, medeniyetimizin korunması için olmazsa olmaz bir unsurdur."

Bu noktada Türkçenin Kuzey Makedonya'da eğitim dili olarak kullanılmasını son derece kıymetli ve değerli bulduğunun altını çizen Şentop, Kuzey Makedonya'daki kardeşlerinin Türkçeyi yaşatma konusundaki gayretlerini de takdirle izlediğini söyledi.

Aslen Üsküplü olan şair Yahya Kemal Beyatlı'nın bir ifadesine atıfta bulunan Şentop, şöyle devam etti:

"Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir. Bu öyle bir bağdır ki vatanın hudutları koptuğu zaman bile kopmaz, hudutlar aşırı yine bizi birbirimize bağlı tutar. Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Çekildiği yerler artık vatan olmaktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir. Bu bağ, milyonlarca Türk'ü bugün birbirinden ayırmıyor."

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, MATÜSİTEB'in çok güzel ve başarılı faaliyetler yaptıklarını görmekten duyduğu memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istediğini dile getiren Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzey Makedonya Devleti'ni de farklı milletlerin kendi dilleriyle eğitim yapmaları hususunda çok güzel ve müstesna bir örneği çıkardıkları için tebrik ediyorum. Kuzey Makedonya siyasetçileri, yöneticileri, yetkililerini tebrik ediyorum. Kuzey Makedonya'nın kültürel zenginliğini korumak için gösterdiği hoşgörülü yaklaşımın örnek bir tutum olduğunu vurgulamak isterim. Bu tutum bizatihi Makedonya'yı siyasi olarak çok daha güçlendiren bir husustur. Kuzey Makedonya'daki sosyal barış ortamının her daim devam edeceğine inanıyorum. Türkler de dilleri ve medeniyetleri ile bu topraklara hizmet etmeye ebediyete kadar devam edecektir."

Program kapsamında "Çocuk gözüyle Türkçe resim yarışması", "Dilimiz Türkçe şiir yarışması" ve "Balkanlar'da Türkçe kompozisyon yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından sanatçı Buray, sevilen şarkıları ile sahne aldı.