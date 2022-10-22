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22 Ekim 2022 Cumartesi 23:18:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 23:18:00

Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Kaynak: DHA

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TBMM Başkanı Şentop trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ile Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen madencileri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Şentop, "Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada, iyileşme yolunda hızla ilerliyor. Amasra'daki maden kazasında yaralanan kardeşlerimizin yakınlarıyla da görüştüm. Bir tanesini de odada ziyaret ettim. Onlarla ilgili de aldığım bilgiler olumlu, sevindirici gelişmeler var" dedi.

Tekirdağ programı sonrası İstanbul'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma müdürü Oğuzhan Demirci'yi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Şentop daha sonra Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavisi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden İbrahim Çeliktaş ile yaralı madencilerin ailelerine de ziyarette bulundu. Şentop, Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve madencilerin tedavi süreçleri hakkında Başhekim Nurettin Yiyit'ten bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasında "Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada, iyileşme yolunda hızla ilerliyor. Geçmiş olsun dileklerimi kendilerine bir kez daha ilettim. Allah tez zamanda şifa versin. Ayrıca burada Amasra'daki maden kazasında yaralanan kardeşlerimizin yakınlarıyla da görüştüm. Bir tanesini de odada ziyaret ettim. Onlarla ilgili de aldığım bilgiler olumlu, sevindirici gelişmeler var. Allah onlara da tez zamanda şifa versin diye dua ediyoruz. Gereken her şey burada, dünyadaki en ileri imkanlar neyse aynısı uygulanıyor. İnşallah olumlu netice alacağız" dedi.

Etiketler : Mustafa Şentop Binali Yıldırım TBMM
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