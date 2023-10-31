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31 Ekim 2023 Salı 19:54:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 19:54:00

Senatoda Blinken'a sert protesto! Kanlı eller Gazze için kalktı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Ellerini sembolik kana bulayan kişiler Blinken'a ve Biden hükümetine tepki göstererek sloganlar attı.

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla "Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze'de çocukları kurtarın" ve "Şimdi ateşkes" şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.

Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken'ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, "Gazze'ye özgürlük" şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail'e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna'ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.

Etiketler : ABD BLİNKEZ GAZZE PROTESTO
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