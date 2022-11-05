Senaryo okuyorum

Oyuncu Alp Navruz ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Ayça Ayşin Turan kendini işlerine verdi. Önceki akşam bir davete beyazlar içinde katılan Turan, gecenin ilgi odağı oldu. Son olarak 'Ada Masalı' dizisinde oynayan Turan, şimdilerde gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi. Senaryo okuduğunu söyleyen Turan, başrolünü Murat Boz'la paylaştığı yaz aylarında çekilen filmin dijitalde seyirci karşısına çıkacağını söyledi. Oyuncu, "Biz geçen yaz Asos'ta bir film çekmiştik. Onun yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.

