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08 Mart 2023 Çarşamba 22:49:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 22:49:00

Senaryo aynı başrol aynı! Önce Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi, şimdi de sırada HDP var!

Kaynak: Star

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Altılı masadan ayrılan ve istediğini alamayınca hızlıca çark ederek geri dönen İP Genel Başkanı Meral Akşener, şimdi de HDP ile anılır oldu. Bizzat kendisiyle muhatap olmasını istemediği HDP'ye yine mensubu olduğu Millet İttifakı üzerinden yeşil ışık yaktı. Hem HDP'ye karşı olan hem de mensubu olduğu ittifaka dolaylı yoldan davet eden Akşener ne yapmak istiyor?

Meral Akşener katıldığı televizyon programında, "CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez." sözleriyle dolaylı yoldan HDP'ye yeşil ışık yaktı. HDP'ye karşı olan Akşener, yine HDP'nin oylarından faydalanacak Millet İttifakı için HDP'ye dolaylı yoldan olur verdi.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA BOYUN EĞDİ, ŞİMDİ DE SIRA HDP'DE

Hem HDP'ye karşı olan hem de mensubu olduğu Altılı Masa ittifakı için HDP'ye olur veren Akşener, siyasi hırsları uğruna değerlerinden vazgeçti. İstediğini alamayınca Altılı Masa'ya geri dönen Akşener, HDP'ye karşı tutumundan dolaylı olarak vazgeçip oy uğruna HDP'ye sıcak bakmaya başladı.

Tüm bu olaylar bağlamında ilk sinyal HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açık mektup yazdı.

'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez" sözlerine tepki gösteren Demirtaş, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" diye açıklamada bulundu.

Yerel seçimlerde HDP'nin oylarıyla kazandığını Akşener'in yüzüne vuran Demirtaş, "Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım." dedi.

Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, "HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti." İfadelerine yer verdi.

"BENİ NASIL İKNA EDECEKSİNİZ?"

Demirtaş, Meral Akşener'in, 'Bizim olduğumuz yerde HDP olamaz." sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor:

Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım.

HDP İLE CHP ARASINDA SICAK TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında, HDP'nin CHP ile görüşebileceğini ancak İYİ Parti'nin olduğu bir masaya asla gelemeyeceğini söyledi.

Etiketler : meral akşener hdp chp

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