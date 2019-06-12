Semiha Yıldırım çirkin paylaşımlarla ilgili ilk kez konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çocukluğunu geçirdiği İstanbul'daki adaylık sürecinden özel hayatına kadar hakkında merak edilenleri Kübra Par'a anlattı. Sohbete katılan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da kendisi ile ilgili sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara ne kadar üzüldüğünü ilk kez anlattı.

Semiha Hanım ile yapılan röportajın bir bölümü şöyle:

"HİÇBİR SUÇUM YOKKEN ÇOK ÜZDÜLER BENİ"

Semiha Hanım, son dönemde sosyal medyada sizinle ilgili yakışıksız söylemler oldu. Üzüldünüz mü, nasıl karşıladınız?

Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

‘BİNALİ BEY İSTANBUL İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI

Sizce İstanbul’un neye ihtiyacı var? Binali Bey ile kendi aranızda konuştuğunuzda ‘Şunu da yapsan iyi olur’ dediğiniz ne var?

Binali Bey İstanbul için çok şey yaptı. Daha da yapacağından eminim. İstanbul’un çok şeye ihtiyacı var. Yollara ihtiyacı var, trafiğin üzerinde durulması gerekiyor. Gençlere yönelik projeleri var. Onlar hayata geçince çok güzel olacağından eminim. O fırsat tanınırsa çok şey yapılabilir İstanbul’da.

‘ŞİMDİKİ ÖĞRETMENLERİN İŞİ DAHA ZOR’

Kaç yıl öğretmenlik yapmıştınız?

10 yıl öğretmenlik yaptım. Sonra bir hastalık geçirdim, bir süre yürüyemedim. Emekli olmadan ayrılmak zorunda kaldım.

Nasıl bir öğretmendiniz?

Çok yasakçı değildim.

Binali Bey bir kere sizin yerinize derse girmiş galiba. Ne olmuştu o gün?

O gün ben hastalanmıştım. Çocuklar birinci sınıftaydı, benim yerime Binali Bey derse girdi. Tabii çocuklar biraz gürültü yapmış, Binali Bey de birini kaldırmış, susun durun derken bakmış söz geçiremiyor. Çocuklar da çok korkmuşlar, okul müdürü bir gün sonra şikâyet etti. “Hoca hanım, eşiniz miydi gelen?” diye sordu. “Evet” dedim. “Bir daha gelmesin, dersler boş geçsin, ben idare ederim” dedi. (Gülüyor) Öğretmenlik sabır işi, anlayışlı ve hoşgörülü olman lazım. Bizim dönemimiz bu döneme göre biraz daha şanslı bir dönemdi. Veliler çok müdahale etmiyordu. Şimdi çok fazla müdahale ediliyor, öğretmenlerin işi daha zor. Velilerin bu kadar müdahale etmesi çocuk açısından hiç doğru değil. Çocuklar çok şımarıyor.

Şimdiki velilerde mükemmel çocuk yetiştirme hevesi var...

Çocuklar yarış atı değil, onları biraz kendi hallerine bırakmak lazım. O zaman daha başarılı olurlar. Çok fazla baskı yılgınlık yapıyor.

‘ÖĞRETMENLİK GÜNLERİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM’

Öğretmenlik günlerinizi özlüyor musunuz?

Tabii, çok özlüyorum. Çok severdim. Hiç kopmadım sayılır.

Şimdi de anaokulu projeleriniz var galiba.

Evet, ‘81 ilde 81 anaokulu’ projemiz var. 25 tanesi yapıldı, faaliyete geçti. Şu anda 12 tanesi yapılma aşamasında. Diğerlerini de yapacağız inşallah. İstanbul’da da kreş çok büyük ihtiyaç.

300 mahallede kreş yok. Binali Bey seçilirse 900’ün üzerinde kreş yapılacak. Ben de projeye destek vereceğim...