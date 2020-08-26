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Selman ABD'ye yapacağı gizli ziyareti 'korkudan' iptal etti
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:14:00

Selman ABD'ye yapacağı gizli ziyareti 'korkudan' iptal etti

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın gelecek hafta Washington'ı ziyaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığı ancak gizli toplantının sızmasından sonra bu planı iptal ettiği öne sürüldü. Kaşıkçı cinayetinden sonra bütün karizması çizilen Selman iki yıldır ABD'ye giremiyor.

Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da izlediği kaos siyaseti ile uzun süredir gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretini korkudan iptal ettiği iddia edildi.

Middle East Eye'de bir yazı kaleme alan David Hearst, Prens Selman'ın 31 Ağustos Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığını ancak bu gizli görüşmenin sızdığını belirtti. Prens Selman'ın aleyhinde kampanyadan da endişe ederek bu ziyareti iptal ettiği ortaya çıktı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ KARİZMASINI YERLE BİR ETTİ

Yenişafak'ın haberine göre, Suudi Arabistan'da reformcu kimliğini öne çıkararak uzun süre ABD başta olmak üzere Batı'nın desteğini arkasına alan Prens Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası bütün karizması çizilmişti.

2 YILDIR ABD'YE GİDEMİYOR

Suudi Arabistan'da kendisine muhalif olan her ismi öldürme ve sindirme politikaları ayyuka çıkan Muhammed bin Selman, en son ABD ziyaretini 2018'in Mart ayında gerçekleştirmişti.

KARDEŞİNİ DAHİ ÜLKEYE GETİRDİ

Kaşıkçı cinayeti sonrası Washington büyükelçisi konumundaki kardeşi Halid bin Selman'ı ülkeye getirterek, savunma bakan yardımcısı yapması dikkatlerden kaçmamıştı.

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