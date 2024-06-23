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23 Haziran 2024 Pazar 22:08:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 22:08:00

Selimiye etrafında UNESCO turu

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Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 13'üncü yıl dönümünde Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 13'üncü yıl dönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 13 atlet büyük eserin etrafında yıl dönümü anısına 13 tur attı.

Etiketler : Selimiye Camisi UNESCO Mirası Farkındalık Koşusu
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