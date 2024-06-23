Selimiye etrafında UNESCO turu
Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 13'üncü yıl dönümünde Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi.
Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 13'üncü yıl dönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 13 atlet büyük eserin etrafında yıl dönümü anısına 13 tur attı.