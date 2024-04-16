VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 ölü
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye ile ABD arasında kritik temas
UNCTAD açıkladı! Türkiye için büyüme tahmini yükseldi
İsrail soykırımı sınır tanımıyor: Hastane avlusunda toplu mezar!
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
16 Nisan 2024 Salı 15:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 15:00:00

Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi

ABONE OL

9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti. Selektörle diğer sürücülere radar uyarısı yapan kişilere verilen cezalar iptal edildi.

9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personeli görev yaptı.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 75 can kaybı oldu.

Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarısı yapması sebebiyle uygulanan cezalar iptal edildi.

Etiketler : selektör ceza trafik
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX