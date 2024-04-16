Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti. Selektörle diğer sürücülere radar uyarısı yapan kişilere verilen cezalar iptal edildi.
9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personeli görev yaptı.
Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 75 can kaybı oldu.
Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarısı yapması sebebiyle uygulanan cezalar iptal edildi.
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