Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi

9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personeli görev yaptı.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 75 can kaybı oldu.

Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarısı yapması sebebiyle uygulanan cezalar iptal edildi.