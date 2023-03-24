24 Mart 2023 Cuma 13:24:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 13:24:00
Selde kaybolan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
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