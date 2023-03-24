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24 Mart 2023 Cuma 13:24:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 13:24:00

Selde kaybolan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı

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Şanlıurfa'da 15 Mart'ta sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Etiketler : Şanlıurfa 15 Mart Emin Ergün

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