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16 Mart 2023 Perşembe 09:44:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 09:44:00

Selde can kaybı 16'ya yükseldi

Kaynak: TRT Haber

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Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi.

Deprem bölgesini bu kez sel felaketi vurdu. Alt geçitler göle döndü, yolları su bastı.

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel vurdu. Sokaklar dereye dönüştü, araçlar sürüklendi. Şanlıurfa merkezdeki Abide Köprülü Kavşağı ve Alt Geçidi suyla doldu. Şehrin merkezi dere yatağına dönüştü.

Öte yandan sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması sürüyor.

Yağış ve sel sebebiyle kentte eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliği taşkınlara karşı dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet edenlerin evlerini boşaltmasını istedi. Adıyaman-Çelikhan kara yolu da köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, köprüde çalışma başlattı. İlçeye ulaşım Doğanşehir-Gölbaşı yolu üzerinden sağlanıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Etiketler : şanlıurfa adıyaman sel felaket can kaybı

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