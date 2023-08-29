Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: "Herkesi Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TEKNOFEST'e ilişkin mesaj yayımladı. Bayraktar, herkesi Ankara Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak olan dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e davet etti.
Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Ankara'da yeniden başlıyor.
30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'e ilişkin Selçuk Bayraktar davet mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:
Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz.
İstanbul'dan sonra #TEKNOFEST Ankara'dayız! ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 29, 2023
Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz. pic.twitter.com/0gZ8uNVqfh
- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı
- Çanakkale'de 303 aileye 15 bin TL yardım yapıldı
- Tiktok'tan provokatör Momika kararı: Hesabı para kazanmaya kapatıldı
- Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: "Herkesi Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz"
- BM'den Cilvegözü Sınır Kapısı açıklaması: Yardım geçişleri başlatılamadı
- ABD'de dikkat çeken ezan kararı!