Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: "Herkesi Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz"

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Ankara'da yeniden başlıyor.

30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'e ilişkin Selçuk Bayraktar davet mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz.