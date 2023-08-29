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Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: "Herkesi Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz"
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29 Ağustos 2023 Salı 21:41:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 21:41:00

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: "Herkesi Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz"

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TEKNOFEST'e ilişkin mesaj yayımladı. Bayraktar, herkesi Ankara Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak olan dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e davet etti.

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Ankara'da yeniden başlıyor.

30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'e ilişkin Selçuk Bayraktar davet mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz.

Etiketler : teknofest ankara selçuk bayraktar
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