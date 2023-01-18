Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Selçuk Bayraktar'dan 'SİHA'lara dokunacağız' diyen Babacan'a fotoğraflı yanıt: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Baykar'ı hedef alan çirkin iftiralar ve söylemlere tepki göstererek bir göndermede bulundu. Bayraktar paylaşımda görsellere yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA'ları hedef alarak, iktidara geldiklerinde bu projelere dokunacaklarını söylemişti. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan bu söylemlere görselli bir cevap geldi.

"ONA SADECE AZİZ MİLLETİMİZİN EVLATLARI DOKUNABİLİR..."

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki yağmaya devam ediyor.

Son olarak tepkisini dile getiren Selçuk Bayraktar, çirkin söylemlere karşı, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir...#KIZILELMA ✈️���� pic.twitter.com/axvuurj2Hc</p>— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 17, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>