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"Türkiye'nin SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir"
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14 Nisan 2021 Çarşamba 17:03:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 17:03:00

Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Türkiye'nin SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Kanada'nın S/İHA'larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip SİHA'mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması bizim için herhangi bir problem oluşturmaz. Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir' ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk notu 6 ay önce yazmışız. Değişen bir şey olmadı. 6 ay sonra da olmayacak. Muhtemelen 6 aya kalmaz bir daha yazarız." değerlendirmesinde bulundu.

"Son günlerde çıkan ambargo haberleri üzerine bilgilendirme/2" başlıklı yazılı açıklamada Bayraktar, "Bilinmesinde fayda olan bazı hususları izah etmem gerektiğini düşünüyorum. S/İHA dediğimiz aslında içinde 40'a yakın bilgisayar bulunan bir robot uçak. Bayraktar TB2 SİHA'larımızı kritik tüm aksamlarından bileşenlerine, uçuş görev bilgisayarından yazılımına ve donanımına, aerodinamiğinden mekaniğine kadar tümüyle milli ve özgün tasarıma sahip olarak geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir"

Bayraktar, SİHA'ları dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde yüzde 93 yerli katkıyla ve gururla ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz, dünya basınının neredeyse her gün başarılarını gıpta ile yazdığı ve yüksek teknolojide ülkemizin bayrağını en üst düzeye çeken bir sistemler bütünü. Kanada'nın S/İHA'larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip SİHA'mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz. Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir. Zira dünyada muharebe tecrübesine sahip SİHA, Türkiye dahil sadece 4 ülkede var. Türkiye, güvenlik güçlerimizin çok geniş yelpazede başarılı muharip kullanımı sayesinde bu alanda dünyada lider. Havacılıkta ileri birçok ülke gibi Kanada'nın da bizim ürettiğimiz sınıflarda İHA'sı veyahut SİHA'sı yok. Ancak ithal etmek için başlattıkları bir programları var.

Ambargolar bu işe ilk başladığımızdan beri, yıllardır var. Ama hiçbiri bizi engelleyemedi, yolumuzdan döndüremedi. Yukarıda anlattığım sebeplerle milli S/İHA'larımızla ve Türkiye'nin her gün güçlenerek gelişen savunma sanayi ekosistemiyle gerçekten övünebilirsiniz. Bizim için dün nasılsa bugün de öyle... Değişen hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak! 300 bin saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin S/İHA'ları, ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor, edecek. Semalarımızda hür ve özgür. #MilliTeknolojiHamlesi."

Etiketler : selçuk bayraktar siha ambargo
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