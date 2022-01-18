Selçuk Bayraktar'dan MIT'deki akademisyene yanıt

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hakkında hadsiz açıklamalarda bulunmuştu.

Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." demişti.

Selçuk Bayraktar Tegmark'ın bu sözlerine yanıt verdi. Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerine yer verdi.