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18 Ocak 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 09:03:00

Selçuk Bayraktar'dan MIT'deki akademisyene yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır!

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır." dedi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hakkında hadsiz açıklamalarda bulunmuştu.

Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." demişti.

Selçuk Bayraktar Tegmark'ın bu sözlerine yanıt verdi. Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : MIT Selçuk Bayraktar Max Tegmar
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