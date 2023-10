Selçuk Bayraktar'dan Leyen'e Filistin tepkisi: Kusursuzluk bir ikiyüzlülük

Baykar teknolojinin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna savaşlarına karşı takındığı tavrın ikiyüzlülük olduğunu belirtti.

LEYEN: İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Tüm dünyanın gözü önünde uygulanan insanlık dışı abluka ve katliamı görmezden gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İsrail'in kendini savunma hakkı var." açıklamasında bulundu.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜN KUSURSUZ BİR RESMİ NASIL ÇİZİLİR"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Leyen'in "Hamas, İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği, İsrail'in yanındadır" açıklamasına tepki gösterdi.

Bayraktar, "İkiyüzlülüğün kusursuz bir resmi nasıl çizilir" diyerek Leyen'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında, "Rusya'nın sivil altyapıya, özellikle de elektriğe yönelik saldırıları savaş suçudur. Kışın gelmesiyle birlikte erkek, kadın, çocukların su, elektrik ve ısınmanın kesilmesi saf terör eylemleridir." ifadelerini kullandığı bir videoyu paylaştı.

İSRAİL, GAZZELİLERİN SUYUNU VE ELEKTRİĞİNİ KESTİ

Leyen'in savaş suçu saydığı eylemler İsrail tarafından bizzat Gazze'de uygulandı. Sivil altyapıyı hedef alan İsrail, Filistinlilerin suyu ve elektriğini kesti.

İkiyüzlülüğün kusursuz bir resmi nasıl çizilir:



How to draw a perfect picture of hypocrisy: https://t.co/kan4dRNvWE