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24 Ekim 2023 Salı 18:23:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 18:23:00

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Mesele kime hizmet ettiğin"

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bayraktar, hayatının her gününde her anında Türkiye'nin 'Kızılelma'sı için çalıştığını belirtirken, "Mesele nereye gittiğin değil, kime hizmet ettiğin. Biz o uçakları uçuracağız, sen de yerde takozları alır, sayarsın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat gerçekleştiren ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da, Türk komutanlar ve subaylar ile birlikte teknik incelemelerde bulunan Selçuk Bayraktar'ı hedef almıştı.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) geliştirme çalışmalarını yürüten Selçuk Bayraktar, daha önce ekibinin çalıştığı konuda teknik inceleme yapmak için gemiye gittiğini açıklamıştı.

TCG ANADOLU, yakın zamanlarda koşu testlerini başarıyla gerçekleştiren #BayraktarTB3'ün konuşlanması ile birlikte dünyanın ilk SİHA gemisi olacak.

"MESELE NEREYE GİTTİĞİN DEĞİL KİME HİZMET ETTİĞİN"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bayraktar mesajına "Mesele nereye gittiğin değil, kime hizmet ettiğin" notunu düşerken, "Biz o gemiye, 20 senelik hayalimiz KIZILELMA'yı, TCG-ANADOLU'ya nasıl indirip kaldırırız diye bakmaya gideriz. Sen de ancak İsrail'in Gazze'deki zulmünü perdelemeye, Türkiye'nin terör koridorunu yok ettiği harekatlara, SİHA'lara, tezkereye takoz koymaya çalışırsın" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar hayatının her gününde her anında Türkiye'nin Kızılelma'sı için çalıştığını belirtirken, "Biz o uçakları uçuracağız, sen de yerde takozları alır, sayarsın" dedi.

Etiketler : SELÇUK BAYRAKTAR KILIÇDAROĞLU TEPKİ
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